Mistä Euroviisut-sana on peräisin? Mitä Käärijä tarkoittaa? Kotimaisten kielten tutkimuskeskus vastaa

Suomen euroviisuedustaja, vantaalainen Käärijä, oikealta nimeltään Jere Pöyhönen, on kertonut Käärijä-nimen taustasta, että se on syntynyt pelikoneen äärellä. Joku kaveri oli nähnyt hänen voittavan rahaa ja tokaissut, että ”jäbä on käärijä”. "Kääriminen" on Kielitoimiston sanakirjanmukaan rahan ansaitsemista ja kokoamista.