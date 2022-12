Mira Luoti muistelee edesmennyttä veljeään – yksi viimeisimmistä yhteisistä kokemuksista on muistoissa: "Oli meille hirveän tärkeää"

Laulaja Mira Luoti julkaisee huomenna perjantaina 9. joulukuuta kappaleen Sunnuntain hesari, joka on omistettu hänen edesmenneelle veljelleen. Luoti paljasti Uutisaamun haastattelussa, että kappale on jo pari vuotta vanha ja odottanut oikeaa julkaisuhetkeä.

– Sitä on hankala selittää, mistä se lopullinen päätös tulee, mikä julkaistaan milloinkin. Mutta nyt tuntui, että tämän kappaleen aika on juuri nyt, Luoti kertoi.

– Se on toisaalta myös hyvin lohdullista, aika kultaa muistot ja hän on kuitenkin läsnä meidän elämässämme. Hänestä puhutaan paljon. Se on muistokirjoitus sekin, kun laittaa lauluun jotain omakohtaista.