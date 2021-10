Minttu Räikkönen tyylikkäänä Pariisissa – "Vähän erinäköinen sää kuin Helsingissä"

F1-kuski Kimi Räikkösen vaimo Minttu Räikkönen on viettänyt Instagramin perusteella hiljattain aikaa Pariisissa.

Kansainvälistä suosiota nauttiva Minttu on saanut kuvan alle ylistäviä kommentteja suomeksi, englanniksi ja ranskaksi.

Minttu Räikkönen puhui hiljattain haastattelussa siitä, miten varallisuus on vaikuttanyt hänen elämäänsä .

– Se Minttu, joka sisimmältäni olen ja jonka ystävät ja perhe näkevät, on säilynyt ihan täysin samanlaisena. Joissakin asioissa minun on pakko toimia eri tavoin kuin Kimiä edeltäneessä elämässäni, mutta luonteeni ei ole muuttunut, Minttu toteaa Me Naisille.