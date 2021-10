Ministeri Kurvisen ehdotus syrjäseutujen opintolainan hyvityksestä saa viileän vastaanoton hallituskumppaneilta

– Ykkösprioriteettina on koulutus- ja tiedeleikkauksien peruminen sen sijaan, että lähdetään hallitusohjelman ulkopuolisia uusia kohteita etsimään, Suomela sanoo.

Tavoite hyvä, keino arveluttava

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kummastelee, mistä tiukkaa talouskuria ajanut keskusta on löytänyt valtion kassaan rahaa opintolainojen kuittaamiseen. Myös Saramo nostaa esiin vuonna 2023 häämöttävät leikkaukset esimerkiksi tieteeseen, kulttuuriin ja liikuntaan.

– Jos pelivaraa on, niin tämä leikkauslista käydään varmaan sitten kokonaan läpi uudestaan ja katsotaan sitten, mitkä ovat prioriteetteja, Saramo sanoo STT:lle.

Sekä Suomela että Saramo korostavat pitävänsä hyvänä Norjan mallin tavoitetta eli syrjäseutujen rekrytointiongelman helpottamista. He kuitenkin epäilevät mallin tehokkuutta tavoitteen saavuttamisessa.

– Jos opintotukijärjestelmä ja aluepolitiikka sotketaan keskenään, niin pitää olla täysin varma, että se on tehokas ja taloudellisesti kannattava toimi. Ei tämä kyllä siltä vaikuta, Saramo sanoo.

Marin pitää pohdinnan arvoisena

– Pidän sitä yhtenä mahdollisena keinona työkalupakissa. Tämä kysymys osaajien saamisesta alueille on aito, se on vakava ja sen vuoksi me tarvitsemme erilaisia keinoja tähän vastaamiseksi, ja itse suhtaudun tähän ehdotukseen kyllä avoimesti, Marin sanoi SDP:n tiedotustilaisuudessa torstaina.