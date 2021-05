Ministeri Kiuru Ylellä: Ravintolarajoitukset voivat höllentyä jo helatorstaina – hallitus päättää asiasta ylihuomenna

STT on kertonut aiemmin, etteivät hallituspuolueet ole päässeet sopuun rajoitusten keventämisestä. Ratkaisu on löydettävä alkuviikon aikana, jotta uusi asetus voidaan antaa keskiviikkona valtioneuvoston istunnossa.

– Lähtökohdaksi on otettu se, että myös ravintolarajoituksia aletaan pikkuhiljaa löysätä. Mutta maltillisesti ja turvallisesti, ja erityisesti painopiste on perustason alueissa, Kiuru totesi A-studiossa.

Kiurun mukaan hallituksen esitys on valmis keskiviikkona ja hän toivoo, että asia menisi valtioneuvostossa läpi samana päivänä. Uudet säädökset voisivat puolestaan tulla voimaan jo helatorstaina.

"Rajoitamme vain sen, mikä on välttämätöntä"

Kiuru muistuttaa, että koronaa ei ole vielä voitettu ja esimerkiksi Päijät-Hämeessä tilanne on edelleen varsin kehno.

– Kokonaisuutta on kovin paljon odotettu, ja tärkeää on, että rajoitamme vain sen, mikä on välttämätöntä.