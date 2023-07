Miljoonien arvoinen hainevälasti takavarikoitiin Panamassa

Keski-Amerikassa Panaman poliisi on takavarikoinut yli kuusi tonnia haineviä. Miljoonien dollarien arvoinen lasti oli tarkoitus salakuljettaa Aasiaan, viranomaiset kertoivat.



Viisi epäiltyä salakuljettajaa pidätettiin. Valtionsyyttäjä Javier Caraballo ilmoitti, että suurin osa takavarikkoon saaduista evistä oli jo kuivattu myyntivalmiiksi.



Hainevien kauppa on globaali miljardibisnes. Aasiassa hain eväkilon arvo voi olla lähes 900 euroa (noin 1 000 dollaria). Itä-Aasiassa haineväkeittoa pidetään herkkuna, ja monin paikoin myös uskotaan sen terveyshyötyihin, esimerkiksi ikääntymisen tai potenssin kannalta.



Haineväkauppa sekä uhkaa kokonaisia hailajeja että aiheuttaa vakavaa kärsimystä: eviä tavataan leikata eläviltä hailta, ja ne pudotetaan sitten mereen kuolemaan kitumalla.



Viime marraskuussa Panamassa pidettiin konferenssi, jossa 183 maata ja EU päättivät yli 50 hailajin suojelusta. Pew Research Center -tutkimuslaitos on arvioinut, että vuosittain surmataan 63–273 miljoonaa haita.