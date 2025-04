Miksi vantaalainen ei äänestä? MTV kysyi kansalaisilta: "Tuntuu hankalalta"

Vantaalla äänestäminen kiinnostaa ja se koetaan tärkeäksi tavaksi vaikuttaa, vaikka vantaalaisten äänestysprosentti on ollut matala. Tuplavaalit sen sijaan herättävät hämmennystä.

Sunnuntaina on virallinen alue- ja kuntavaalien vaalipäivä.

MTV uutisoi, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ennakkoäänestysprosentti oli tänä vuonna vain 21,9.

Viime kuntavaaleissa 2021 sekä aluevaaleissa 2022 Vantaalla oli Suomen alhaisimpia äänestysprosentteja. Kuntavaaleissa äänesti kokonaisuudessaan 48,8 prosenttia, kun taas aluevaaleissa vain 39,2 prosenttia.

MTV Uutiset jalkautui Tikkurilaan selvittämään, mitä vantaalaiset ajattelevat kunta- ja aluevaaleista sekä äänestämisestä ylipäätään.

"Äänestysoikeus on etuoikeus"

Tikkurinaukiolla aamukahvilla istuva Ahti Marttinen kertoo, että on käynyt äänestämässä jokaisissa vaaleissa.

– Se on kansalaisen oikeus, ja mielestäni hyvä tapa vaikuttaa, Marttinen sanoo.

Tikkuraitilla vastaan kävelevä Annabelle Chansler muistuttaa myös siitä, että äänestäminen on nimenomaan etuoikeus.

– Minusta on ikävää, että äänestäminen on niin yksinkertaista sekä tärkeä tapa vaikuttaa ja saada muutosta aikaan, mutta silti kotimaassani Yhdysvalloissa sekä täällä Vantaalla on alhainen äänestysprosentti, Chansler sanoo.

Äänestäminen on myös kansalaisten velvollisuus, muistuttaa Risto Eskola. Hän kertoo äänestäneensä molemmissa vaaleissa ennakkoon.

Kunta- ja aluevaalien äänestysliput erottaa niiden väristä.Lehtikuva

Tuplavaalit tuntuvat sekavalta

Eskola pohtii, että päällekkäiset vaalit voivat tuntua äänestäjän näkökulmasta epämääräiseltä.

– Jos vaalit olisivat erikseen, äänestysprosentti olisi varmaan isompi, Eskola sanoo.

Samoilla linjoilla on Tiia Enroth. Hän pohtii asiaa esimerkiksi oman äitinsä kannalta.

– Pitää seurata kahta asiaa, joka tuntuu itsellekin välillä hankalalta. Jos olisi yhdet vaalit ja sitten toiset, se olisi simppelimpää. Näin itse koen, Enroth selventää.

Alhainen äänestysprosentti huolettaa

Enrothin mielestä vantaalaisten matala äänestysprosentti on huono asia.

Vantaalla tunnistetaan kunta- ja aluevaalien tärkeys.Lehtikuva

Alle 25-vuotias Alma Asikainen on samaa mieltä äänestysprosentista.

– Pitäisi olla aktiivinen, että pääsee vaikuttamaan asioihin, Asikainen sanoo.

Hän kertoo, että on menossa sunnuntaina vaaliuurnille antamaan äänensä. Hieman epävarmempi on hänen vieressään seisova suunnilleen saman ikäinen Jesse Lappalainen.

– Se on vähän fifty-fifty että menenkö äänestämään. Näillä vaaleilla ei ole tarpeeksi näkyvyyttä, että jaksaisi kiinnostua äänestämisestä, Lappalainen sanoo.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että Vantaan äänestysprosenttia tulisi nostaa.

– Voisi itsekin mennä äänestämään, Lappalainen toteaa lopuksi.

Toistaiseksi vaikuttaa siis siltä, että vantaalaiset ovat kiinnostuneempia käyttämään äänensä näissä vaaleissa kuin viime kerralla.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. huhtikuuta.