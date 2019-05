Miksi suomalaiset nuoret eivät äänestä EU-vaaleissa? Suomessa toiseksi matalin äänestysprosentti nuorten keskuudessa

EU:sta pitäisi puhua enemmän

Eurovaaliehdokkaiden keski-ikä on myös korkea. Ehdokkaiden keski-ikä on noin 45 vuotta, kun istuvien meppien keski-ikä on 55 vuotta. Nuoret eivät koe asioiden koskettavan heitä tarpeeksi, koska nuoria ehdokkaita on niin vähän.