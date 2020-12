Miksi EU on joustanut brexit-neuvottelujen aikatakarajoissa jatkuvasti? Tutkijat ottivat yhteen Twitterissä

– Lisäksi mielestäni kauppasopimuksen yleinen rakenne on sovittu poliittisessa julistuksessa, joka on vapaasti saatavilla. Pointtina on, että EU on valmis laajaankin kauppasopimukseen, kunhan UK (Britannia) sitoutuu tiettyyn sääntelytasoon. Mikään ei mielestäni estä käymästä tätä keskustelua, Miettinen perustelee.