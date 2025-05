Paljastuksia viisukulisseista! Tältä näytti Erika Vikmanin ensimmäinen treenipäivä – mukana kolme taustalaulajaa

Erika Vikman harjoitteli ensimmäistä kertaa viisulavalla Sveitsin Baselissa.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman pääsi eilen ensimmäistä kertaa harjoittelemaan viisulavalla Sveitsin Baselissa. Euroviisujen virallisella Instagram-tilillä julkaistiin ensimmäinen video Vikmanin uudesta viisuasusta ja se on noussut jättihitiksi. Reels-videolla on vajaassa vuorokaudessa yli 760 000 näyttökertaa.

Uuden Musiikin Kilpailun virallisella Instagram-tilillä on puolestaan julkaistu videokooste Vikmanin ensimmäisestä harjoituspäivästä.

Vikman saapui tiiminsä kanssa alkuiltapäivästä viisuareenalle ja vastassa oli taputtavia seurueita. Tervetulotilaisuuden jälkeen Vikman lähti kävelemään kohti lavaa Anna Sarasojan suunnittelemassa viisuasussaan.

Ennen lavalle astumista Vikman kävi mikkitsekissä taustalaulajiensa Teri Mantereen, Jepa Lambertin ja Heini Ikosen kanssa. Videolla nähdään, kuinka Vikman laulaa yhdessä taustalaulajiensa kanssa pienessä huoneessa Ich Komme -kappaletta.

Reels-videolla ei vielä nähdä, miltä viisushow tulee näyttämään.

Harjoitusten jälkeen Vikman pääsi katsomaan, miltä lavaharjoitus näytti televisiosta.

– Meidän showtiimi antaa Euroviisujen showtiimille palautetta siitä, että mitkä asiat pitäisi fiksata. Ja tähän kaikkeen annetaan siis tasan 20 minuuttia aikaa eli kaikki palaute täytyy miettiä tosi tarkkaan jo etukäteen, videolla kerrotaan.

MTV Uutiset on paikalla ensi viikolla Euroviisuissa Sveitsin Baselissa. Ensimmäinen semifinaali on tiistaina 13. toukokuuta ja toinen semifinaali torstaina 15. toukokuuta. Vikman on mukana toisessa semifinaalissa.

Voittaja selviää finaalissa lauantaina 17. toukokuuta.

UMK:n show-tuottaja paljastaa yllättävän yksityiskohdan viisujen kulisseista – Baselissa on stunt-Erika:

