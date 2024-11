Mikko Rantanen supervireessä! Täysin pitelemätön Kingsiä vastaan

Rantasen hattutempun voit katsoa jutun ylälaidasta, Lehkosen osuma on katsottavissa jutun alalaidasta.

Hattutemppu oli Rantaselle kauden toinen. Koko NHL-uransa aikana suomalaishyökkääjä on naulannut yhdeksän hattutemppua.

Avalanche on voittanut kolme viimeistä peliään, joissa Rantanen ja Lehkonen ovat pelanneet vahvasti yhteen. Rantasen saldo kolmesta ottelusta on mykistävä 6+2. Lehkonen on niin ikään nakuttanut tehokkaasti pisteitä, ja hänen sarakkeensa kolmesta pelistä näyttää tehoja 2+1.