Mika Salmiselle kutsu linnaan on kunnianosoitus THL:n tekemästä työstä pandemian aikana – kertoo haastattelussa aikooko kätellä presidenttiparia

Salminen on osallistumassa Linnan juhliin ensimmäistä kertaa. Pandemian aikana hänestä tuli THL:n johtajana yksi viranomaisten koronatoimien näkyvimmistä edustajista. Syyskuun alussa Salminen siirtyi THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtajaksi.

– Tämä on tietysti iso kunnia paitsi itselle, niin sille työlle, jota THL:ssä on tehty pandemian aikana, Salminen sanoo.

– On hienoa, että presidentti on päättänyt kutsua mukaan terveydenhuollon ammattilaisia, jotka olivat kädet savessa korona-aikana töissä, Salminen lisää hoitajiin ja lääkäreihin viitaten.

Suunnitelmissa presidenttiparin kättely

Kollegoiden näkemisen lisäksi Salminen kertoo odottavansa juhlien tunnelmaa kokonaisuutena. Hänestä juhlavastaanotto on terveysturvallisesta näkökulmasta hyvin läpimietitty.

Kättelyn sijaan vieraat voivat tänä vuonna myös nyökätä tervehtiessään presidentti Sauli Niinistöä ja puoliso Jenni Haukiota. Salminen itse on päättänyt kätellä presidenttiparia.

– Tämä on sitä normaalia yhteiskunnan toimintaa. Kaikessa on tietysti jotain riskejä, mutta täysin ilman riskejä ei elämäänsä voi elää.

"Voimme tehdä omia valintojamme"

Salmisesta on hienoa, että nykyisenkaltaisina vaikeina aikoina Suomi pystyy juhlistamaan maan itsenäisyyttä perinteisin menoin. Salminen kertoo itsenäisyyteen ja demokratiaan kuuluvan vapaan yhteiskunnan olevan hänelle erittäin iso asia.

– Itsenäisyys tarkoittaa sitä, että me voimme tehdä omia valintojamme ilman, että muut sanelevat niitä meille. Voimme päättää siitä, kenen kanssa haluamme olla kanssakäymisissä, minkälainen demokratia meillä on ja olemmeko liittoutuneita tai emme. Ja se on kyllä tosi iso asia.