Mikä pamaus! MTV Uutiset laukaisi kohutun ilmatyynykypärän, josta povataan perinteisten pyöräilykypärien korvaajaa - "Mietin, että aukeaako tämä ollenkaan"

Ruotsalaiskeksintönä tunnettu ilmatyynykypärä on nostanut suosiotaan Suomessa. Hövding-merkkinen kypärä asetetaan kaulalle ja aktivoidaan ennen liikenteeseen lähtemistä.

Pyöräilykypärien muutoskausi

Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistisen mukaan etenkin kaupunkipyöräilyyn on suunniteltu uusia kypäriä. Valikoimassa on taitettavia ja pieneen tilaan mahtuvia malleja.

– Kritiikkiä on tullut siitä, millä tavalla kypärä saataisiin kulkemaan kätevästi mukana.

– Kalliit kypärät on pidemmälle rakennettuja. Kalleimmissa kypärissä on useampi kerros, muun muassa MIPS-kypärissä (Multi-directional Impact Protection System) on erillinen sisäkerros, joka auttaa kierähtämiseen.