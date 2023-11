Miikka Sopanen sai potkut

Miesten Korisliigassa jumbosijalla oleva Tampereen Pyrintö on vapauttanut päävalmentajansa Miikka Sopasen tehtävästään. Pyrintö kertoi maanantaina kotisivuillaan, että joukkueen uusi päävalmentaja on Tero Vasell, joka on ollut alkukaudesta apuvalmentajana.