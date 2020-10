Mies syytteessä Ranskassa 135 miljoonan euron kiristämisestä haittaohjelmien avulla – uhreja on lähes 200 eri puolilta maailmaa

Pariisissa oikeus ryhtyy puimaan juttua, jossa 41-vuotiasta miestä syytetään 135 miljoonan euron kiristämisestä tietokoneisiin ujutettujen haittaohjelmien avulla. Uhreja on lähes 200 eri puolilta maailmaa.

Miestä syytetään petoksista ja rahanpesusta. Mies on kiistänyt syytteet.

Syyttäjät kuvailevat järjestelmää hyvin monimutkaiseksi, minkä vuoksi sähköpostien lähettäjän ja lunnasrahojen jäljittäminen on ollut vaikeaa. Apuna on käytetty saastuneita tietokoneita, joilta haittaviestejä on lähetetty. Lunnaat vaadittiin bitcoineina.