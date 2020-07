Mies odotti poliisia omakotitalon portailla, sisällä talossa kuollut mies – Varkaudessa tutkitaan vakaasti harkituksi epäiltyä murhaa

Poliisi pitää tekoa vakaasti harkittuna

Poliisi uskoo, että teko on tehty vakaasti harkiten ja mies oli varustautunut hyvissä ajoin ennen henkirikosta siinä käytetyllä tekovälineellä. Tämä on yksi peruste sille, että poliisi on aloittanut tpaauksen tutkinnan murhana.