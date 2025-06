Mies hakkasi toisen miehen henkihieveriin asumisyksikön jätehuoneessa

Uhri löytyi asuinyksikön jätehuoneesta tajuttomana ja hypotermisena. Hän kuoli vammoihinsa sairaalassa.

Helsingin käräjäoikeus määräsi tiistaina vaarallisuusarvioon miehen, joka hakkasi toisen miehen henkihieveriin asumisyksikön jätehuoneessa. Uhri kuoli myöhemmin vammoihinsa sairaalassa.

Syytteissä on kyse tapahtumista tammikuisena yönä. Syytetty 37-vuotias mies kertoi, että oli tavannut hyvänpäiväntutuksi kuvailemansa uhrin Helsingin Rautatientorilla. Syytetyn mukaan uhri lupasi myydä hänelle huumeita. Miehet päätyivät aamuyöllä Töölön Ruusulankadulla sijaitsevan asumisyksikön jätehuoneeseen.

Käräjäoikeuden välituomion mukaan syytetty hakkasi uhria nyrkeillä ja avokämmenellä päähän ja muualle vartaloon. Väkivalta kesti noin tunnin ajan välillä keskeytyen ja mies jatkoi sitä myös silloin, kun uhri oli maassa, tuomiossa sanotaan. Oikeuden mukaan jossain vaiheessa syytetty oli myös työntänyt jonkin esineen uhrin peräaukkoon.

Väkivallan jälkeen syytetty oikeuden mukaan jätti uhrin vakavasti loukkaantuneena jätehuoneeseen, josta tämä löydettiin seuraavana aamuna tajuttomana, osin riisuttuna ja hypotermisena. Uhri kuoli sairaalassa joitain päiviä myöhemmin tajuihinsa tulematta.

Syyllistynyt aiemminkin rajuun väkivaltaan

Syyttäjä vaatii miehelle tuomiota taposta ja törkeästä raiskauksesta. Mies on kiistänyt tapposyytteen, mutta myöntää syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen. Lisäksi hän on kiistänyt syytteen törkeästä raiskauksesta.

Syytetyn mukaan hänen tarkoituksenaan oli saada uhri hoitamaan sovitut kaupat loppuun ja uhrin peräaukon vammat johtuivat huumeiden piilottamisesta. Oikeuden mukaan minkään huumausaineiden olemassaolosta ei kuitenkaan saatu näyttöä.

Syyttäjä vaati, että mies määrätään mielentilatutkimukseen ja sen yhteydessä tehtävään vaarallisuusarvioon. Jos henkilö todetaan erittäin vaaralliseksi, hänet voidaan tuomita yhdistelmärangaistukseen, jossa kokonaan vankilassa istuttavaa rangaistusta seuraa valvonta-aika.

Yhtenä edellytyksenä yhdistelmärangaistuksen määräämiselle on, että syytetty on aiemmin syyllistynyt vakavaan rikokseen. Käräjäoikeuden mukaan tässä tapauksessa edellytys täyttyy, koska mies on aiemmin tuomittu muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä raiskauksesta.

– Nyt käsiteltävänä olevat teot ilmentävät (syytetyssä) täydellistä piittaamattomuutta toisen ihmisen hengestä tai terveydestä. Teot ovat olleet lajissaan erittäin vakavia, oikeus sanoi.

Oikeus antaa mielentilatutkimuksen ja vaarallisuusarvion valmistumisen jälkeen ratkaisunsa siitä, mihin rikoksiin mies syyllistyi sekä määrää tälle rangaistuksen.