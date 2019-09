Mies auttoi ja tuki työkseen entisiä vankeja – asiakkaat sieppasivat ja ryöstivät puukolla uhkaamalla ja kaasulla

Tapahtumat saivat alkunsa Joensuusta perjantai-iltapäivänä 5. huhtikuuta, kun kaksi miehistä pyysi uhria heittämään heidät kotiin Kris-päiväkeskukselta. Kris on järjestö, joka tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville.

Laittoivat käsirautoihin, veivät kortit



– Teko on toteutettu vangitsemalla (uhri) ja pitämällä tätä vangittuna pitkähkö aika. Uhri on edellä todetulla tavalla valikoitunut kohteeksi työtehtäviensä takia. Näillä perusteilla rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, tuomiossa todetaan.