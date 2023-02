Mies ajoi moottoripyörällä puomien ohi tasoristeykseen suoraan junan alle, kyydissä ollut nainen kuoli – kuskille vaaditaan vuosien vankeutta

– (Syytetty) on täysin piittaamatta lähestyvästä junasta, alhaalla olevista puomeista, eteensä pysähtyneistä ajoneuvoista ja (uhrin) yrityksistä viittoilla käsillään kiinnittääkseen (syytetyn) huomion lähestyvään junaan ajanut kiihdyttäen kohti tasoristeystä, ohittanut omalla puolellaan ennen puomeja pysähdyksissä olleet vähintään 2–3 ajoneuvoa käyttäen vastaantulevan liikenteen kaistaa, ohittanut alhaalla olevan puomin ja ajanut puomin ohi viistoon tasoristeykseen junaraiteille suoraan lähestyvän junan eteen, syyttäjän haastehakemuksessa sanotaan.

Mies on myöntänyt teot

– (Syytetyn) menettely on ollut täysin piittaamatonta, ja kyse on ollut tietoisesta riskinotosta suhteessa erityisesti (uhrin) mutta myös muiden ihmisten henkeen ja terveyteen sekä liikenneturvallisuuteen muutoin. (Syytetyn) huolimattomuus on ollut jopa poikkeuksellisen törkeää ja rikos myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syyttäjä sanoi.