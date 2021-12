Syyttäjä: Mies törmäsi tahallaan vastaantulevaan autoon Nokialla – syytetään kolmesta tapon yrityksestä

– Kuljettaessaan autoaan edellä kuvatulla tavalla (syytetyn) on täytynyt ymmärtää, että törmätessään tahallaan vastaantulevaan henkilöautoon, vastaantulevassa autossa olevat henkilöt olisivat varsin suurella todennäköisyydellä kuolleet, haastehakemuksessa sanotaan.

– Sinänsä hän on ohjannut autonsa vastaantulevan kaistalle sillä seurauksella, että hänen kuljettamansa auto on törmännyt vastaantulevaan autoon. (Syytetyn) tarkoituksena ei ole ollut vahingoittaa sen enempää itseään kuin muitakaan, vaan tapahtumaan on ollut ilmeisesti syynä jonkinlainen äkillinen mielenhäiriö, vastauksessa sanotaan.