Mies ajoi hijabi-kaupan ikkunasta läpi Australiassa – yli kymmenen naista loukkaantui: Rysähdys tallentui videolle

Ainakin yksi henkilö loukkaantui vakavasti. Suurin osa haavoittuneista on naisia, jotka olivat ostoksilla kaupassa. Loukkaantuneiden ikähaarukka on 18-30 vuotta. Myös kuljettaja loukkaantui lievästi.

The Guardian kertoo, että kuljettaja on 51-vuotias mies ja poliisin mukaan heille ennestään tuttu liikennerikkomuksista. Kauppa, johon hän ajoi, on nimeltään Hijab Store. Suurin osa haavoittuneista on tyttöjä, jotka olivat ostoksilla kaupassa.