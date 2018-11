Mielentilatutkimus: Tesoman tappaja on syyntakeeton - pyysi anteeksi uhrin omaisilta

Syyttäjä oli vaatinut miehelle 12 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, mikä on suurin mahdollinen tuomio taposta. Teko oli syyttäjän mukaan tapoksi raaka, se kohdistui tuntemattomaan henkilöön ilman syytä, ja siinä käytettiin useita veitseniskuja.

Puolustus katsoi rangaistusvaatimuksen osalta, että se on liiallinen. Mies on muun muassa auttanut merkittävästi tapauksen selvittämistä. Mielentilatutkimuksen johdosta puolustus katsoo, että mies pitäisi jättää rangaistukseen tuomitsematta.

- Hän on erittäin pahoillaan, että näin on tapahtunut. Hän on asianosaisilta pyytänyt itse anteeksi, miehen asianajaja sanoo.