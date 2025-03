Mielensoittajat tunkeutuivat Trump Toweriin: Poliisi tehnyt kymmeniä pidätyksiä

Kymmeniä mielenosoittajia on tunkeutunut tänään Trump Towerin aulaan New Yorkissa protestoimaan Columbia University -yliopiston opiskelijan pidätystä vastaan.

Presidentti Donald Trumpin hallinto pyrkii karkottamaan Mahmoud Khalilin palestiinalaismyönteisen aktivismin vuoksi. Khalilil pidätettiin lauantaina ja hän nyt on viranomaisten hallussa Louisianassa.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Khalilin pidätys on herättänyt paheksuntaa muun muassa demokraattisten lainsäätäjien ja kansalaisvapauksien puolustajien keskuudessa.

Tämänpäiväisen mielenosoituksen toteutti Jewish Voice for Peace. Ryhmä sanoi, että se valtasi Trump Towerin tuodakseen esille väkimäärällä kieltäytymisensä tilanteeseen.

Lue myös: Trumpin hiillostus Grönlannin saamiseksi jatkuu

Ainakin 150 mielenosoittajaa

Trump Tower sijaitsee Manhattanin Fifth Avenuella, ja siellä toimii Trump Organization. Presidentti Trump ja ensimmäinen nainen Melania Trump omistavat rakennuksen kattohuoneiston. Heidän poikansa Barron on asunut siellä aloitettuaan syksyllä ensimmäisen vuoden New Yorkin yliopistossa.

New Yorkin poliisi arvioi, että ainakin 150 mielenosoittajaa kokoontui Trump Toweriin. Poliisi kertoo tehneensä lähes sata pidätystä.

Pidättämällä Khalilin lauantaina Trumpin hallinto alkoi toteuttaa kampanjalupaustaan karkottaa ulkomaalaissyntyisiä aktivisteja, jotka osallistuivat viime vuonna Yhdysvaltojen yliopistokampuksilla tapahtuneeseen mielenosoitusaaltoon. Mielenosoitukset seurasivat Israelin sotilaallista hyökkäystä Gazaan lokakuussa 2023.

Khalil asuu laillisesti Yhdysvalloissa. Hän on ollut näkyvä hahmo palestiinalaismielisessä opiskelijaliikkeessä Columbian yliopistossa

Trump leimasi Khalilin sosiaalisessa mediassa ”radikaaliksi ulkomaalaiseksi Hamasia kannattavaksi opiskelijaksi” ja on sanonut, että hänen pidätyksensä on ensimmäinen ”monista tulevista”.