Microsoftin tulos ylitti ennusteet

Yhtiö teki voittoa 20,1 miljardia dollaria, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Tulos ylitti markkinaennusteet.

Microsoft on esimerkiksi sijoittanut miljardeja viime aikoina suureen suosioon nousseeseen Chat GPT -keskusteluohjelmaan. Chat GPT:tä on hyödynnetty esimerkiksi Microsoftin Bing-hakukoneen kehittämisessä. Bing on ollut melko kyvytön kilpailijaansa Googlea vastaan, mutta tekoälystä toivotaan kilpailuvalttia.