Mick Jagger vietti saksalaisteemaisia 79-vuotissyntymäpäiviä – The Rolling Stones -solisti jaksaa laittaa vielä jalalla koreasti

Rockmuusikko ja The Rolling Stonesin laulaja Sir Mick Jagger juhli 79-vuotissyntymäpäiviään 26. heinäkuuta Düsseldorfissa, Saksassa. Yhtye on parhaillaan 60-vuotisjuhlakiertueella Euroopassa.

Jaggerilla ja Hamrickilla on 5-vuotias lapsi Deveraux. Lisäksi tähdellä on seitsemän muuta lasta neljän muun naisen kanssa. Hän on tehnyt urallaan myös neljä sooloalbumia.