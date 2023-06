Metsäyhtiöt laskussa Helsingin pörssissä – kärkisijalla Stora Enso

Arvopaperimarkkinoiden reaktioita keskuspankkien tuoreisiin korkoratkaisuihin on seurattu ympäri maailman.



Muun muassa Sunilan sellutehtaan sulkemista suunnitteleva Stora Enso on ollut aamupäivästä alkaen runsaan 3,5 prosentin laskussa. Se oli puoli kahden aikoihin Helsingin pörssin kolmanneksi suurin pudottaja. Lähellä seurasi Metsä Board noin kolme prosenttia pakkasella. Myös UPM:n arvosta oli sulanut parisen prosenttia.



OMXH-indeksi oli puolen prosentin alamäessä. Arvopaperimarkkinoiden reaktioita keskuspankkien tuoreisiin korkoratkaisuihin on seurattu ympäri maailman.



Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti pitää ohjauskorkonsa ennallaan samalla, kun Kiinan kansanpankki lähti laskulinjalle. Hongkongin Hang Seng -indeksi nousi lopulta 2,2 prosenttia torstaina. Myös Sydneyssä ja Singaporessa nähtiin nousua, kun taas Tokion Nikkei-indeksi laski niukasti.



Euroopan keskuspankki (EKP) kertoo tuoreimman korkoratkaisunsa torstaina kolmen jälkeen. Euroopan keskeiset indeksit olivat laskusuunnassa aamupäivällä, kun uutistoimisto AFP:n haastattelemat analyytikot odottivat EKP:n nostavan ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä.



EKP tyytyi 0,25 prosenttiyksikön nostoon myös kuukausi sitten. Se on nostanut ohjauskorkoaan 3,75 prosenttiyksikköä sen jälkeen, kun se alkoi kiristää rahapolitiikkaansa viime heinäkuussa.