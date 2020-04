Meteorologin vinkki pääsiäispyhille: Lauantaina ulos lenkkeilemään ja sunnuntaina kotipäivä – "Aikamoinen koiranilma"

Huomenna lankalauantaina on mitä mainioin ulkoilukeli. Aurinko paistaa lähes koko maassa eikä sateita näy.

– Aamu on aurinkoinen ja iltapäivä jatkuu poutaisena, on kuiva ja aurinkoinen päivä. Etelässä on yli viisi astetta eli kyllä sitä kelpaa lenkkeillä, Mäntykannas sanoo.