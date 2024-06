Meteorologi viikonlopun salamoinnista: "En ole koskaan nähnyt tällaista"

Kesäkuun keskiarvo on Ilmatieteen laitoksen mukaan noin 25 100 maasalamaa, kun tarkastelujaksona ovat vuodet 1991–2020.

Sunnuntaina salamoita oli ollut vähän ennen iltakuutta noin 20 000. Salamointia esiintyi etenkin maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa. Saarikalle ennakoi, että kesäkuun alun poikkeukselliset salamamäärät todennäköisesti vielä kasvavat. Myös tälle päivälle on luvassa ukkosia.

– Toukokuussa alkoi hellejakso. Aluksi oli kuivaa, kuten tyypillisesti on, mutta vähitellen ilmakehän kosteussisältö on kasvanut, ja nyt on tullut runsaitakin ukkosia.