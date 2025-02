Mesut Özililtä uusi aluevaltaus – lytättiin välittömästi: "Viimeinen temppu"

Entinen huippujalkapalloilija Mesut Özil on nyt virallisesti siirtynyt politiikkaan.

Saksan maajoukkueessa MM-kultaa voittanut turkkilaistaustainen Özil on jo pitkään veljeillyt Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa, mutta nyt Özil otti askeleen lähemmäksi kiisteltyä hahmoa liittymällä virallisesti Erdoganin johtaman AKP-puolueen listalle.

Özil, 36, valittiin mukaan AKP:n keskusneuvostoon Ankarassa sunnuntaina. Samassa kokouksessa Erdogan valittiin yhdeksättä kertaa konservatiivis-uskonnollisen puolueen johtoon. AKP on toiminut Turkin valtapuolueena vuodesta 2002 lähtien.

Oppsitiopuolueen Hüseyin Basin mielestä Özilin valinta AKP:n neuvostoon kuvastaa puolueen heikentynyttä tilaa.

– AKP:n tilasta yritetään antaa vahva kuva. Me näemme, että tämä on viimeinen temppu ja todiste siitä, että he ovat menettämässä valtansa. Haluan sanoa seuraavan AKP:lle: Vaikka te saisitte Ronaldon tai Messin, ette pysty pysymään vallassa, hän kommentoi Yenicag:n mukaan.

Özil on syntynyt ja kasvanut Saksassa, mutta hänen molemmat vanhempansa ovat saksanturkkilaisia. Özilillä on ollut läheisetä välit Erdoganin kanssa ainakin vuodesta 2019 lähtien, kun Erdogan toimi ex-jalkapallotähden häissä bestmanina. Saksassa Özilin suhdetta Erdoganiin on kritisoitu rankasti.

Saksalais-turkkilainen pallotaituri pelasi urallaan muun muassa Arsenalissa ja Real Madridissa. Hän viihtyi viimeiset vuodet urastaan Turkin liigassa Fenerbahcessa ja Istanbul Basaksehirissä, joista jälkimmäinen tunnetaan Erdoganin seurana.