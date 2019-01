Merja Kolehmainen sai kokeellista syöpähoitoa Kiinassa mutta kuoli silti – "Merja lähti hakemaan elämää toiselta puolelta maapalloa ja maksoi siitä kalliin hinnan omalla hengellään"

Hoidot eivät tehonneet

Kiinasta löytyi sopiva hoito

Huomo jatkoi tutkimuksia ja löysi ratkaisun Kiinasta: CAR-T-hoito on immuuniterapiahoito, jossa sairastuneen oma puolustusjärjestelmä "ohjelmoidaan" tunnistamaan syöpäsolujen pintarakenne, hyökkäämään niitä vastaan ja tuhoamaan ne.

Hoito on kokeellinen

Parhaiten hoito on toiminut verisyövissä, Huomo kertoo.

– Verisyövissä CAR-T-hoito on antanut 80-90 prosentin pysyviä remissioita eli kyseessä oli täysin käänteentekevä hoitomuoto. Sitä ei kuitenkaan oltu tutkittu vielä juurikaan kiinteisiin kasvaimiin, jollainen Merjalla oli.

– Merja kuului noin 20 henkilön joukkoon, jotka saivat kyseistä hoitoa kiinteään kasvaimeen. Eli samaa soluterapiahoitoa on saanut vasta muutama kymmen ihmistä koko maailmassa.

Huomon mukaan päätös osallistua hoitoon ei ollut vaikea, vaikka hoito on vasta kokeellista.

Julkisesti hoitoa ei suositeltu

Syöpälääkäri: Ongelmina kohdentaminen ja teho

– Kiinteiden kasvainten hoidossa on ollut useita ongelmia. Kiinteistä kasvaimista on ollut hyvin haasteellista löytää sopivia proteiineja, joita vastaan omat immuunisolut olisi mahdollista koeputkessa geneettisesti muokata hyökkäämään.

Syöpälääkärin mukaan toinen ongelma on ollut hoitojen teho.

– Jos kiinteiden kasvainten koko on merkittävä, on muokattujen immuunisolujen vaikeaa tai mahdotonta tavoittaa riittävän suuri osa syöpäsoluista, jotta hoidon teho olisi riittävä ja pitkäkestoinen. Joissakin tapauksissa tämä on kuitenkin onnistunut. Se antaa toivoa siitä, että CAR-T–soluhoidot voisivat jatkossa olla varteenotettava hoitomuoto myös kiinteissä kasvaimissa.