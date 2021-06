Meriseikkailija valmistautuu uuteen koitokseen: Suomenlahden yli kaislaveneellä – näin pitkään miehistö voi joutua valvomaan kyydissä

Meriseikkailija Kari "Ruffe" Nurmi on tehnyt elämänsä aikana monta ainutlaatuista reissua. Vain päälle parikymppisenä hän ylitti Atlantin. Sen lisäksi mies on muun muassa seilannut Suomenlahden yli laiturilla ja kiertänyt Huippuvuoret muoviveneellä.

Nyt Nurmi on lähdössä jälleen ylittämään Suomenlahtea, tällä kertaa kaislaveneellä. Reissun ajankohta on tosin vielä auki, koska matka vaatii sopivat olosuhteet.

– Sitä me tällä hetkellä odotellaan. Haluaisimme jo kovasti lähteä matkaan, koska tämä väliaika on jännittävää, Nurmi kertoi Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa perjantaina.

Kaisloista tehty menopeli on käsin tehty. Yhden kaislaponttoonin tekemiseen on käytetty noin 200 metriä köyttä. Koko veneessä itsessään on köyttä yli kilometrin verran. Valmistelevat työt ja matkan suunnittelu ovat olleet paikoin hankalia, koska varsinaista pohjatyötä tai mallia ei ole ollut.

– Mitään vastaavaa ei ole Suomessa aiemmin tehty. Mitään suunnitelmaa ei ole ollut vaan kaikki on ollut vähän sellaista mututuntumaa.

Entä jos tuuli hyytyy?

Nurmen mukaan idea kaislaveneesen syntyi Thor Heyerdahlin Ra-kaislaveneellä yli Atlantin -kirjasta.

– Aloin pohtimaan, onko Suomessa tehty mitään vastaavaa ja rupesin selvittämään sitä.

Selvisi, että aiemmin Suomessa oli tehty pieni kaislakanootti. Vastaavaa purjealusta ei tullut Nurmen selvitystyön aikana kuitenkaan vastaan.

Apua projektiin Nurmi sai Tarmo Ahoselta, jota Nurmi kuvailee kaisla-ammattilaiseksi. Valmistunut menopeli kulkee pääasiassa purjeilla, mutta aluksessa on turvallisuussyistä myös sähkömoottori.

– Suomenlahti on aika vilkas laivaliikenteeltään. On pieni pelko, että tuuli hyytyisi keskellä Suomenlahtea. Meidän on kuitenkin pakko pystyä väistämään kaupallisia aluksia.

Yli vuorokauden matka

Koska merellä liikutaan sään armoilla, reissun aikataulu on epävarma. Nurmi on pystynyt tekemään kuitenkin alustavia arvioita siitä, kuinka pitkästä matkasta on kyse.

– Testipurjehduksissa on selvinnyt, että alus liikkuu noin kahta solmua.

Tämä vastaa Nurmen mukaan löysää kävelyvauhtia.

– Se menee tosi hitaasti. Jos kaksi solmua saavutetaan, eikä tule mitään ongelmia matkalla, niin aikaa menisi noin vuorokausi tai puolitoista.

Aluksessa ei Nurmen mukaan voi juurikaan levätä, sillä kaislaveneen rakennetta on tarkkailtava jatkuvasti. Mukaan matkalle Nurmen kanssa lähtee lapsuudenystävä Esa Kekki, joka on ollut meriseikkailijan matkassa aiemminkin.