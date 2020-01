Mekaanisen metsän lakko laajenee kolmiviikkoiseksi: "Syy lakon laajentamiseen löytyy työnantajapuolen täydellisestä neuvotteluhaluttomuudesta"

Lakon piirissä on aiemman ilmoituksen mukaisesti 6 000 työntekijää.

Liiton mukaan syynä työnseisauksen laajentamiselle on työnantajapuolena toimivan Metsäteollisuuden neuvotteluhaluttomuus.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakko alkaa aiemman ilmoituksen mukaisesti maanantaiaamuna. Osapuolet jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan toimistolla tiistaina, Teollisuusliitto on aiemmin kertonut.

Lakkoa seuraa kolmen päivän työsulku

Teollisuusliiton lakko täydentää paperi- ja sellutehtaiden lakkoa, joka on myös alkamassa maanantaina. Kyseisen lakon pituudeksi on ilmoitettu kaksi viikkoa, eli se on päättymässä 9. helmikuuta. Sen piiriin kuuluu Paperiliiton mukaan noin 9 000 liiton jäsentä.