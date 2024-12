Megan Foxin ja Machine Gun Kellyn uutisoitiin eronneen vain muutama kuukausi ennen yhteisen lapsen syntymää.

Viihdesivusto TMZ kertoi näyttelijä Megan Foxin ja muusikko Machine Gun Kellyn eronneen kiitospäivän viikonloppuna.

Sivuston mukaan eron syy olisi materiaali, jota Fox oli löytänyt kumppaninsa puhelimesta. Tarkempaa tietoa materiaalin sisällöstä ei ole.

Ero tapahtui vain muutama kuukausi ennen pariskunnan ensimmäisen lapsen syntymää.

Vain tovi erouutisen jälkeen Fox tyhjensi Instagram-tilinsä, kertoo Hello! Ainoa postaus, joka tilillä on nähtävillä, on raskauden julkistaminen, jonka hän postasi muutamia viikko sitten.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Kuvassa tähti poseeraa alasti, mustaa nestettä yllään. Toisessa otoksessa nähdään positiivinen raskaustesti.