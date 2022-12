Koomikko Nick Cannonin 12. lapsi syntyi

Yhdysvaltalaiskoomikko Nick Cannon on tätä nykyä kaksintoistakertainen isä. Cannonin ja malli Alyssa Scottin tyttövauva Halo syntyi joulukuun 14. päivä.

Cannonin 11. lapsi syntyi vain kuusi viikkoa aikaisemmin. Hän sai tyttövauvan dj:nä tunnetun Abby De La Rosan kanssa, jonka kanssa hänellä on jo entuudestaan vuoden ikäiset kaksoset Zion ja Zillion.

Cannonilla on 11-vuotiaat kaksoset, Moroccan ja Monroe, entisen vaimonsa Mariah Careyn kanssa. Lisäksi hänellä on kolme lasta Brittany Bellin kanssa: Golden, 5, Powerful, 2, ja 10 viikon ikäinen Rise. Niin ikään Cannonilla on kolmen kuukauden ikäinen tytär, Onyx, LaNisha Colen kanssa ja kolmen kuukauden ikäinen poika, Legendary, Bre Tiesin kanssa.