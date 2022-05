Megan Fox edusti tyylikkäänä yhdessä kihlattunsa kanssa Kardashianin ja Barkerin häissä – luksuskemuissa yllättävä pukukoodi

Megan Fox ja Machine Gun Kelly tapasivat vuonna 2020 Midnight in the Switchgrassin kuvauksissa. Molemmat ovat hyviä ystäviä Kourtneyn ja Travisin kanssa. Muusikko-Kelly on tuntenut Blink–182-rumpalin jo vuosia, ja he työstivät yhdessä Kellyn uusinta albumia Mainstream Sellout.