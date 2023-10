Meg Ryan katosi yllättäen Hollywoodista – paljastaa nyt syyn

– Pidin pitkän tauon, koska minusta tuntui, että minulla on niin paljon muita asioita ihmisenä, joita halusin kehittää. On mukava ajatella näyttelemistä työnä eikä elämäntapana, Ryan kertoi haastattelussa.

Viimeisen työnsä Hollywoodissa Ryan teki vuonna 2015, kun hän ohjasi elokuvan Ithaca. Nyt hän palaa valkokankaalle näyttelijänä, ohjaajana ja kirjoittajana. What Happens Later -elokuva, jota Ryan tähdittää yhdessä David Duchovnyn kanssa on romanttinen komedia ex-rakastavaisista, jotka juuttuvat lentokentälle lumipyryn seurauksena.