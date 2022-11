Mediat: Strategisesti tärkeä Antonivskyin silta Dnepr-joen yli on romahtanut – video näyttää tuhot

Antonivskyin silta on 1,3 kilometriä pitkä silta, joka sijaitsee Hersonin keskustan lähellä. Viralliset tahot eivät ole vahvistaneet sillan romahtamista. Lisäksi on epävarmaa, mikä on aiheuttanut sillan romahtamisen. Silta on voitu räjäyttää myös venäläisten toimesta tahallaan.