Mediaperhe riidoissa: Rupert Murdochin poika James jättää perheyhtiön, joka omistaa muun muassa Fox Newsin ja The Timesin

Poliittisten arvojen juopa

Mediassa esitettyjen tulkintojen mukaan James isoveli Lachlan Murdoch on hiljalleen täyttänyt Jamesin jättämää tyhjiötä News Corpissa. Lachlan on isänsä tavoin kallellaan konservatiivisempiin arvoihin.

News Corp omistaa lukuisia eri sanoma- ja talouslehtiä ympäri maailman, kuten The Wall Street Journalin ja New York Postin sekä brittiläiset The Timesin ja The Sunin. Murdochien perhe tunnetaan myös Fox Corporation -mediakonserin hallinnasta, johon kuuluu muun muassa konservatiivisista näkemyksistään tunnettu uutiskanava Fox News.