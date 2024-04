Media: Ruotsin ja Norjan puolustusvoimat vuokrasivat venäläispoliitikkojen mökkejä Nato-harjoitukseen

Kyse on Pohjois-Norjassa Målselvissa olevassa mökkikylässä sijaitsevista mökeistä, joista on näkymä Bardufossin lentotukikohtaan. Alueella on myös muuta asevoimien toimintaa, ja se on tärkeä sotilasliitto Natolle.

Mökkien omistajat selvitti norjalainen TV2-kanava yhdessä tutkivan journalismin keskuksen Dossier Centerin kanssa. Dossier Centerin on perustanut nykyisin maanpaossa elävä venäläisoligarkki Mihail Hodorkovski.

TV2:n mukaan paikalliset kutsuvat mökkejä "venäläisiksi mökeiksi".

Varoituksia venäläistiedustelun lisääntymisestä

Kanava kertoo, että yksi omistajista on Murmanskin pormestari Igor Morar, joka kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolueeseen ja joka on toistuvasti ilmaissut tukensa Venäjän Ukrainassa aloittamalle hyökkäyssodalle. Morar ei ole halunnut kommentoida uutista TV2:lle.

Mökkejä kytkeytyy TV2:n mukaan myös Murmanskin alueduumaan kuuluvaan Viktor Sajginiin sekä hänen tyttäreensä.

TV2 ei ole tavoittanut Sajginia, ja vaikka tytär alun perin sanoi olevana halukas kommentoimaan, hän ei sittemmin enää ole vastannut kanavan kyselyihin.

Norjalaiset turvallisuusviranomaiset ovat viimeksi helmikuussa varoittaneet uhka-arviossaan venäläistiedustelun lisääntymisestä Norjassa.

Norjan suojelupoliisi PST on sanonut Venäjän esimerkiksi hankkivan kiinteistöjä sotilaskohteiden liepeiltä, jotta se voisi käyttää niitä vakoiluun tai jotta Venäjän viranomaiset voisivat ottaa ne haltuunsa kriisi- tai sotatilanteessa.

Vuokralla myös Nato-harjoituksessa

Mökkikylän edustaja Ole-Johan Pedersen kertoo norjalaislehti Nordlysille, että sekä Ruotsin että Norjan puolustusvoimat ovat vuokranneet mökkejä, viimeksi maaliskuussa Nordic Response 24 -harjoituksen aikana.

Myös Suomi osallistui Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa järjestettyyn harjoitukseen.

Ruotsin puolustusvoimien tiedottaja sanoo uutistoimisto TT:lle, että puolustusvoimat ei ole ollut asiasta tietoinen ja asiaa selvitetään.

Norjan suojelupoliisi PST on vahvistanut TV2:lle, että Norjan puolustusvoimat on vuokrannut mökkejä ja että asiaa on jo selvitetty.

PST:n tiedottaja on sanonut TV2:lle, että jos vuokranantajana on Venäjän johtoon mahdollisesti kytkeytynyt Venäjän kansalainen, ei ole yhdentekevää, kuka vuokraaja on.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe sanoo TV2:lle, että Norjan on seurattava tiiviisti, kuka omistaa kiinteistöjä Norjassa ja voiko omistuksissa olla kyse turvallisuusuhasta.

Störe huomauttaa, että Norjassa on vapaat kiinteistömarkkinat, mutta viime vuosina on kiinnitetty huomiota myös siihen liittyviin turvallisuuskysymyksiin.

