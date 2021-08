Media: Merkel uhkaa Venäjää uusilla sanktioilla, jos kaasuputkea käytetään aseena – Ukrainassa jännitetään, mitä tapahtuu merkittävän liittolaisen siirtyessä syrjään

Merkel on tänään eräänlaisella jäähyväiskäynnillä Ukrainassa, sillä hän on siirtymässä tehtävästään syrjään syyskuussa pidettävien liittopäivävaalien jälkeen.

Vierailun alla Ukraina on toivonut Merkeliltä takeita, että osa Venäjän kaasusta kulkee länteen tulevina vuosinakin Ukrainan putkien kautta.

Vierailu ajoittuu merkittävään hetkeen

Merkelin johtama Saksa on ollut Ukrainan merkittävimpiä liittolaisia vuodesta 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja sotiminen Itä-Ukrainassa alkoi.

Merkel on arvostellut Venäjää Itä-Ukrainan separatistien tukemisesta. Hänen johtamallaan Saksalla on ollut myös merkittävä rooli, kun sotimista on pyritty lopettamaan niin sanotuilla Minskin sopimuksilla.