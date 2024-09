McLaren tyrmistyi: Max Verstappenin "apukuskin" tempaus vaikutti MM-taisteluun

RB eli Racing Bulls -talli on Red Bullin sisartalli. McLarenin tallipäällikkö Andrea Stella vaati Singaporen kisan jälkeen kenties syvempää pohdintaa tallien läheisestä suhteesta, raportoi muun muassa Autosport.

– Tämä on tärkeä asia urheiluhengen kannalta. En tiedä faktoja, näin vain RB:n havittelevan nopeinta kierrosta ja sen saavan. Mutta kun puhutaan urheiluhengestä, tuollainen oli ehkä sopimatonta... Asiasta on keskusteltava, siitä että tallit toimivat täysin itsenäisellä tavalla. Tähän on tartuttava, Stella totesi Autosportin mukaan.