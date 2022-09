Matti Nykäsen tuoreessa muistomerkissä kiusallinen virhe – kuvanveistäjä pahoittelee

Teoksen suksiin on kaiverrettu Nykäsen saavutuksia. Yhdeksi saavutukseksi listataan "Olympiahopea suurmäki Sarajevo 1984", mutta Nykänen oli Sarajevon suurmäessä olympiavoittaja.

– Siinä on inhimillinen oikolukuvirhe. Se korjataan tietenkin ensi tilassa. Olen pahoillani sellaisesta mokasta, Kaikkonen sanoi STT:lle.

– Kyllä se on minun inhimillinen virheeni, hän jatkoi.

Kaikkosen mukaan virheen korjaamiseen on jo ideoita.

Muistomerkin jalustaan on liitetty laatta, johon kaiverrettu nuoren Matti Nykäsen kasvot. Teoksen hinta on 140 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut hanketta 50 000 eurolla.