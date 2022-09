Matti Nykäsen muistomerkki paljastettiin Jyväskylässä

Muistomerkin on toteuttanut kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen . Teokseen kuuluu portaittainen jalusta, muistolaatta sekä jalustan päällä oleva höyhentä muistuttava veistos. Höyhenen muoto rakentuu useista vierekkäisistä suksenkaltaisista osista.

Teokseen on kaiverrettu Nykäsen saavutuksia ja jalustaan on liitetty laatta, johon kaiverrettu nuoren Matti Nykäsen kasvot. Teoksen hinta on 140 000 euroa.