Matkustajakone ja sotilaskone olivat törmätä toisiinsa Yhdysvalloissa – samalla kentällä kohtalokas turma vain kaksi kuukautta sitten

Läheltä piti -tilanne tapahtui vain kaksi kuukautta sen jälkeen kun sotilashelikopteri ja matkustajakone törmäsivät toisiinsa kohtalokkain seurauksin samalla alueella.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto (FAA) tutkii tapausta, jossa matkustajakone oli läheltä piti -tilanteessa suihkuharjoituskoneen kanssa, kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja uutiskanava CNN.

Läheltä piti -tilanne sattui Washingtonin Ronald Reaganin kansallisen lentokentän lähellä perjantaina. AP:n mukaan lentoyhtiö Deltan matkustajakone sai lähtöluvan samaan aikaan kun kenttää oli lähestymässä ilmavoimien T-38 Talon -suihkuharjoituskone.

Pian nousun jälkeen Airbus A319 -tyyppisen matkustajakoneen lentäjät saivat koneen törmäysvaroittimelta ilmoituksen törmäysvaarasta, ja lennonjohto antoi koneille väistämisohjeet.

FAA:n mukaan suihkuharjoituskone kuului neljän koneen ryhmään, joka oli matkalla Arlingtonin hautausmaalle suorittamaan ylilentoa.

Lentäjien ja lennonjohdon välistä radioliikennettä verkon kautta lähettävässä LiveATC-palvelussa kuului, miten matkustajakoneen lentäjä oli tiedustellut lennonjohdolta, menikö heidän alapuoleltaan juuri oikea lentokone. Tähän lennonjohtaja oli vastannut myöntävästi, CNN kirjoittaa.

Lentoseurantapalvelu Flightradar24:n mukaan harjoituskone lähestyi lentokenttää noin 550 kilometrin tuntivauhtia ja alimmillaan 800 jalan eli noin 240 metrin korkeudessa. Tilanteen voit katsoa jutun alussa olevalta videolta.

Northrop T-38 Talon on kaksimoottorinen suihkuharjoituskone. Kuvituskuva.IMAGO/piemags/ All Over Press

Minneapolisiin matkanneessa matkustajakoneessa oli viisi miehistön jäsentä ja 131 matkustajaa.

FAA on kertonut tutkivansa tapausta.

Kohtalokas yhteentörmäys tammikuussa

Läheltä piti -tilanne sattui lähellä paikkaa, jossa American Airlinesin matkustajakone ja sotilashelikopteri törmäsivät toisiinsa kohtalokkain seurauksin tammikuussa.

Onnettomuudessa kuoli 67 ihmistä, ja kyseessä oli Yhdysvaltojen vakavin lento-onnettomuus kahteen vuosikymmeneen.

FAA on sittemmin sulkenut lentokentän ohi kulkeneen helikopterireitin.

FAA vaati viime torstaina, että lentokentän läheisyydessä lentävien sotilaskoneiden on pidettävä päällä "erityiset törmäyksenestojärjestelmät", kirjoittaa CNN.