Masked Singer -etsivät pulassa hahmojen tunnistamisessa: "En tunnista ketään"

Kuka tunnettu suomalainen on Kylpyankka? Muun muassa tätä arvuuteltiin Masked Singer Suomi -kauden avausjaksossa viime lauantaina. Viime kausilta tuttu etsivä Janne Kataja veikkaa, että Kylpyankan täytyy olla turkulainen. – Koska siellä on se Posankka, kuuluvat Katajan perustelut MTV Uutisten haastattelussa.

Uudet etsivät Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen sen sijaan eivät ole kovin vakuuttuneita omista tunnistamistaidoistaan.



– En ole tunnistanut aiemmilla kausilla ketään hahmoa, Peltonen paljastaa.



Poikeluksen ja Peltosen mukaan ongelmana on se, että vihjevideot on tehty mahdottomiksi.



– Vihjevideoissa on tasan nolla vihjettä, Peltonen heittää.



– Tuotanto on jopa myöntänyt, että he haluavat johtaa meitä harhaan.



Veitola on vihjevideoista aivan toista mieltä.



– Vihjevideot ovat se, josta minä ammennan, Veitola sanoo.



Lauantaina esitellään kuusi jäljellä olevaa hahmoa: Discokissa, Mustekala, Taapero, Orava, Ilopilleri ja Nöpö.