Marita Taavitsaisen elämä muuttui tangokuninkaallisuuden myötä – kertoo nyt tapahtumista: "En suosittele kenellekään"

Laulaja Marita Taavitsainen kertoo unohtaneen vuosia liian kovan työtahdin vuoksi.

Tangokuningatar Marita Taavitsainen pääsee vastamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella. Hänet kruunattiin tangokuninkaalliseksi vuonna 1995 yhdessä Jari Sillanpään kanssa.

– Se muutti kaiken. Se oli niin hirveän iso rysäys, että siihen ei voi valmistautua mitenkään.

– Saman tien lähettiin helikopterilentoon ja Sillanpää ruiskutti skumpat silmään. Tehtiin kymmenen esitystä sinä yönä, Taavitsainen kuvailee.

Tangovuodet veivät myös muistoja.

– Hurjimmillaan meni 15 vuotta. Ei paljoa muistikuvia ole. Ja ei johdu skumpasta tai muusta. Niin lujaa meni. Kolmea keikkaa päivässä. En suosittele kenellekään. Hirveää hullunmyllyä.

