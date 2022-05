Marin: Suomen on kahdesta syystä tärkeää edetä kohti hiilineutraaliutta – "Meidän on lopetettava Putinin sodan rahoittaminen"

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin piti vappupuheen SDP:n ja Vasemmistoliiton yhteisessä vappujuhlassa Turussa. Marin puhui kuluneesta hallituskaudesta.

– Kulunut hallituskausi on ollut poikkeuksellinen. Olemme joutuneet kohtaamaan kaksi suurta kriisiä hyvin lyhyen ajanjakson sisällä, Marin sanoo.

Marinin mukaan pandemia on vaikuttanut erityisen suuresti lapsiin, nuoriin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

– Tulevien vuosien yksi tärkeimmistä tehtävistämme on hoito-, hoiva- ja oppimisvelan purkaminen. Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen saa apua ja tukea aina kun sitä tarvitsee. Meidän on pidettävä kiinni lupauksesta, jonka olemme yhdessä antaneet: lapset ja nuoret ensin.

"Kun me ostamme energiaa Venäjältä, me rahoitamme sotaa"

Marin puhui myös kulunutta hallituskautta kohdanneesta toisesta suuresta kriisistä, Ukrainan sodasta. Marin mukaan Suomen on arvioitava kaikkia keinoja turvallisuuden takaamiseksi nykyisessä muuttuneessa tilanteessa.

– Nyt on aika esittää kysymyksiä ja saada vastauksia, nyt on aika tehdä huolellista punnintaa. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta ratkaisuja on siitä huolimatta tehtävä. Meillä on nyt oltava rohkeutta ja viisautta. Minulle tärkeintä on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus, Marin kertoo.

Suomen on Marinin mukaan määrätietoisesti edettävä kohti hiilineutraaliutta ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kuin myös Ukrainan sodan kannalta.