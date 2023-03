Maria Veitolan humoristiseksi tarkoitettu julkaisu sai aikaan somemyrskyn: "Itsensä nostamista"

– Treenattiin taas tyttöjen kanssa poseeraamista meidän möksällä. Sanokaa mitä sanotte somevaikuttajan työstä, mut voin vannoa, että se ei oo helppoa. On tosi vaikeeta! Nää Kardashian-Jenner -klaanin muikit on ihan hullun notkeita, Veitola kirjoittaa kuvien yhteyteen.

Veitola on aiemminkin tehnyt kyseisiä humoristisia tempauksia , mutta tällä kertaa kuvat eivät saneetkaan niin hyvää vastaanottoa. Mun muassa mediapersoona Iida Ketola otti omalla Instagram-tilillään kantaa Veitolan julkaisuun.

– Kiitos Maria Veitola, kun muistutat omalla tavallasi, että kaikilla on oikeus poseerata juuri niin kuin tykkää ilman pelkoa siitä, että mitä jos joku feministi nauraakin mun tavalla tuoda itseäni esille, Ketola kirjoittaa.

– Mun mielestä tää on edelleen itsensä nostamista "nättejä tyttöjä" polkemalla. Oikea feministi antaisi kaikkien poseerata just niin kuin he haluavat eikä koittaisi tehdä niistä huumoria, Ketola kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.