Maria Ohisalon raskaus on loppusuoralla – kauniisti pyöristynyt vatsa varasti huomion palkintotilaisuudessa

Tuleva pienkokainen on Ohisalon ensimmäinen.

– Minun eteeni on nyt heitetty uudenlainen tilanne. Sellainen tilanne, josta uskallan nyt kertoa kaikkine epävarmuuksineenkin, Ohisalo kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Jos kaikki menee hyvin, me saamme jouluna perheenlisäystä. Tämä asia on ihan valtavan suuri. Tämä on suurempi kuin mikään asia koskaan aikaisemmin, Ohisalo kuvaili kyyneliin liikuttuneena.