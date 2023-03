Maria Kuusiluoma nauttii sinkkuelämästä – lataa suorat sanat Tinderistä

Näyttelijä Maria Kuusiluoma on nauttinut sinkkuelämästä jo pidempään, sillä reilu pari vuotta sitten yli 15 vuoden parisuhde päättyi eroon. Kuusiluoma myöntää MTV Uutisille, että eropäätös ei aikoinaan syntynyt hetkessä.

– Kun siima venyy ja venyy, yhtenä päivä se vain katkeaa. Monet sanovat nykyään, että näytän virkeältä ja iloiselta, no miksi, koska erosin. Sehän ei ole kenenkään muun ihmisen vika, eikä ole tarkoitus exääni syyttää. Nyt itsekin olen ymmärtänyt kahden vuoden perspektiivillä, miten älyttömän huonosti aikoinaan voin, Kuusiluoma kertoi Vidan aamiaistilaisuudessa.

Kuusiluomalla on tällä hetkellä poikkeuksellinen tilanne, koska hän on ensimmäistä kertaa sinkkuna aikuisiällä. Ennen viimeisintä pitkää suhdetta Kuusiluoma seurusteli 14 vuoden ajan kollegansa, näyttelijä Jarmo Mäkisen kanssa.

– Sinkkuelämä on ollut helvetin kivaa, kun ei tarvitse kysyä lupaa keneltäkään, tuntea huonoa omaatuntoa tai siivota kenenkään jälkiä. Nyt on paljon vapaampi olo, pystyn hengittämään, kukaan ei komenna, käske tai ole huonolla tuulella – paitsi lapset joskus, Kuusiluoma naureskelee.

– Sinne voit kirjoittaa itsestäsi, miten haluaisit itsesi nähtävän ja mitä toivoisit olevasi. Sitten on valokuva, mikä on kymmenen vuotta vanha ja siinä on 500 filtteriä. Eihän kenelläkään normi-ihmisellä ole sellaiseen aikaan, että perkaat läpi Tinderiä, tutustut ja käytät aikaa viestittelyyn. Sitten menet kahville ja toteat heti, että ei, meillä ei ole kemiaa.